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Denizli'de işçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı

Denizli'de işçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole devrilen otobüsteki 1'i çocuk 15 kişi yaralandı.

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Ahmet Merç idaresindeki işçileri taşıyan otobüs, Şapçılar Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve çevre ilçelerden sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüstekilerin Şanlıurfa'dan Denizli'ye mevsimlik iş için gelen ve mesire alanına giden işçiler olduğu öğrenildi.

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