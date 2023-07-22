Beyoğlu'nda kadın müşterisini darbeden taksici yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı kadın müşterisini darbeden taksici gözaltına alındı. Olayın ardından taksicinin ve aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir taksicinin yabancı kadın müşterisini darbettiği anlara ait görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucu, olayın 20 Temmuz'da sabah 05.45'te yaşandığını belirleyen polis, taksinin plakasını tespit ederek sürücü A.K'yi yakaladı.

Şüpheli taksi sürücüsü ifadesinde, müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını ve kadının kendisine küfür etmesi üzerine olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çalışma ruhsatı askıya alındı

Bu arada, olayın ardından taksicinin ve aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

Taksicinin kadını darbettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, taksicinin yabancı uyruklu kadına vurup yere düşürdüğü, kadının ise kaçmaya çalıştığı yer alıyor.

Araç kullanım belgesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olaya el attı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yaşanan olayla ilgili taksi şoförünün araç kullanım belgesinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçe ayrıca aracın çalışma ruhsatının askıya alındığı bilgisini de paylaştı.

"Şahıs hakkında adli süreç başlatılmıştır"

Gökçe son olarak maganda taksiciyle ilgili de adli işlem başlatıldığını da bildirdi.

Buğra Gökçe konuyla ilgili, "TUDES 18. Madde kapsamında şoförün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”, TUDES 115’inci madde gereğince aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır. Ayrıca şahıs hakkında adli süreç başlamıştır. İstanbul’da bu manzaraların kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.