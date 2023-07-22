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Hulusi Akar: Failler hakkında gerekli işlemler derhal yapılmalı

Hulusi Akar: Failler hakkında gerekli işlemler derhal yapılmalı

AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen skandal saldırıya çok sert tepki gösterdi.

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Eski Mlii Savunma Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akar şu iafdeleri kullandı;

İsveç’ten sonra Danimarka'da da  milyarların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’e karşı barbarca ve Orta Çağın karanlık Avrupa’sını hatırlatan bir saldırı daha gerçekleşmiştir.

Bu ilkelliği ve  alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz !

Batı, iddia ettiği medeniyet ve çağdaş değerler konusunda ne kadar başarısız ve iki yüzlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milyarlarca Müslüman; Batılı yönetimlerin, kamuoyunun, din adamlarının ve akl-ı selim  sahibi bireylerin derhal tavır ve tedbir almalarını bekliyor.  

Failler hakkında gerekli işlemler derhal yapılmalı, Müslümanları tahkir ve tahrike derhal son verilmeli; Müslümanlar da çağın her türlü meşru imkan ve fırsatlarını kullanarak kutsal  değerlerine sahip çıkmak için tek tek ve topluca her türlü gayreti göstermelidir.

DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E SALDIRI

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, dün, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

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