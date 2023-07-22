İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu!

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup olan İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, ikinci oldu.

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Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun finalinde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, ilk seti 29-27, ikinci seti 25-21 kaybetti. Üçüncü sette de milli takıma karşı 25-15 üstünlük sağlayan Ukrayna, 3-0'lık skorla şampiyon oldu. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

"Şampiyonada birinci olduğumuz için çok sevindik"

İşitme Engelliler Ukrayna Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Leonid Kasitskyi, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Sürekli antrenman yaptıklarını ve çok çalıştıklarını belirten Kasitskyi, "Ukrayna içinde problemlerimiz var, savaş var. Farklı ülkelere gidip antrenman yaptık. Kısa bir zaman içinde hazırlanmaya çalıştık. Brezilya'da olimpiyat ikincisi olduk. Avrupa şampiyonasına hazır bir şekilde geldik. Şampiyonada birinci olduğumuz için çok sevindik. Türkiye'de çok güçlü ama şans bizden yanaydı." diye konuştu.

Karşılaşmayı, Karabük Valisi Fuat Gürel, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ile sporseverler izledi.

Öte yandan Polonya'yı 3-0 yenen İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı ise Avrupa üçüncüsü oldu.