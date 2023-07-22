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Motorcu gençle konuşması sosyal medyaya damga vurmuştu! Bakan Yerlikaya'dan o polise tebrik mesajı: "Bu sözler beni çok duygulandırdı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da motosiklet sürücüsü gence sergilediği babacan tavırla herkesin takdirini kazanan polis memurunu telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından “Ama ölürsen ne yapacağız yavrum?” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Bir motosiklet sürücüsü olarak bu video, bu sözler beni çok duygulandırdı. İzleyince dedim ki; işte bizim trafik polisimiz. Derdi ceza yazmak değil; 27 yaşındaki genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek, uyarmak.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım’ı telefonla aradım, kendisine örnek tavrı için teşekkür ettim. Ve motosiklet sürücülerimiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım” ifadelerini yer verdi.

Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durduran şahin polisi Alper Gökhan Yıldırım’ın, "Yaşın kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim" demesi sosyal medyada paylaşılmış, polisin babacan tavrı herkesi duygulandırmıştı.

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