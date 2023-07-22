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Yalova’da yoğun bakım hastası hemşireyi darp etti!

Yalova’da yoğun bakım hastası hemşireyi darp etti!

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda yatan bir hasta aynı serviste görev yapan hemşireyi darp etti.

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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Y.K., yoğun bakım hemşiresi Havva Akbudak’a saldırdı. Darp edilen hemşire hastayla ilgili şikayetçi oldu.

Türk Sağlık Sen Yalova Şube Başkanı Sait Çolak, olayla ilgili yaptığı açıklamada yoğun bakımda yatan bir hasta tarafından, hemşire Havva Akbudak'ın görevi başında darp edilmesine sert tepki gösterdi.

Çolak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yalova Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşire Havva Akbudak görevi başında, yoğun bakımda tedavi altında olan hasta Y.K. tarafından şiddete maruz kalmıştır. Fiziken ve ruhsal olarak şiddete maruz kalan arkadaşımıza acil şifa diliyoruz. Yaşanan insanlık dışı bu şiddet olayını kınıyoruz. Bu olayın yakın takipçisi olacağız. Yaşanan bu olayın son olmasını temenni ediyoruz."

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