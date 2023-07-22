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Devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut olacak!

Devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut olacak!

ÇANAKKALE’de beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısı 66 yaşındaki Mehmet Ertürk’ün organları, Bursa’da nakil bekleyen 5 hastaya umut olacak.

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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde beyin kanaması tanısıyla 2 gündür tedavisi devam eden ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısı 66 yaşındaki Mehmet Ertürk’ün organlarını isteği doğrultusunda oğlu Ata Ertürk tarafından bağışlandı.

Organ Bağış Koordinatörleri Uz. Dr. Azem Ülkü ve hemşire Gönül Pınarcıoğlu’nun aile ile organ bağışı konusunda görüştü. Gerçekleşen bağış hakkında konuşan Mehmet Ertürk’ün oğlu Ata Ertürk, “Babam sağlığında bana ‘Oğlum ben bir gün ölürsem benim organlarımı bağışla. Öldükten sonra toprak olup gideceğiz. Hiç olmazsa birilerini yaşatayım, ben de onunla birlikte yaşamaya devam edeyim’ demişti. Ben de babamın bu isteğini yerine getirdim” dedi.

Organ nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ve ekibinin organ nakil merkezleriyle temasa geçmesi sonucunda Ertürk’ün iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi, korneaları ise Bursa Uludağ Üniversite Hastanesinde nakil bekleyen hastalara umut olacak.
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, merhuma Allah’tan rahmet dilerken, örnek olacak duyarlı davranışlarından dolayı kederli ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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