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İran lideri Ali Hamaney: İsveç İslam dünyasına karşı "savaşçı tavır" aldı!

İran lideri Ali Hamaney: İsveç İslam dünyasına karşı "savaşçı tavır" aldı!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsveç'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara izin vermekle İslam dünyasına karşı "savaşçı tavır" aldığını belirtti.

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Hamaney, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrar eden saldırılara ilişkin yayımladığı mesajında, bu saldırıları "komploya dayalı" ve "tehlikeli hadiseler" şeklinde niteledi.

İsveç'e "saldırıların faillerini İslam ülkelerinin yargı sistemlerine teslim etmesi" çağrısında bulunan Hamaney, "Bütün İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'e saldırıya cüret edene en ağır cezanın verilmesi konusunda hemfikirdir." ifadelerini kullandı.

Hamaney, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç hükümeti suçluyu destekleyerek İslam alemine karşı savaşçı bir tavır aldığını ve Müslüman milletlerin ve devletlerin birçoğunun nefret ve düşmanlığını üzerine çektiğini bilmelidir. Perde arkasındaki komplocular da Kur'an-ı Kerim'in saygınlığının ve kudretinin her geçen gün daha da artacağını bilmelidir."

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika adlı şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

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