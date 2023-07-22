İneğe çarpmamak için manevra yapınca olanlar oldu! Acı haber

SİNOP'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Abone ol
Beyzanur Tüysüz idaresindeki otomobil, Dranaz Tüneli mevkisinde yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen Hüseyin Akgül'ün kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Özlem Koyuncu Akgül (45), Beren Akgül (9), Ahmetcan Akgül (75), Razan Koyuncu (71) ile Satılmış (45), Emre Yasin (8), Beyzanur (20), Nuriye (43) ve Yasemin Tüysüz (11), sağlık ekiplerince Boyabat ve Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Yasemin Tüysüz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.