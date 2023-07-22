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At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda yarışacak sporcular belli oldu!

At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda yarışacak sporcular belli oldu!

Binicilikte, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 7-10 Eylül tarihlerinde yapılacak At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular belirlendi.

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Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "2023 yılı Balkan Milli Takım Seçme Duyurusu" kapsamında ilan edilen kriterlere göre oluşturulan milli takımda, yıldızlar kategorisinde Deniz Üzel, Kayla Nazan Kiper, Pia Avigidor ve Yağmur Tunçbilek, gençler kategorisinde Emir Yücel, Sienna Peri Kiper ve Sura Karabelen ile usta kategorisinde Yasemin Kap yer aldı.

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