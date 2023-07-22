Doğduğundan beri hastalığına tanı konulamadı! Melek Su, tedavi olmak istiyor: Sözleri yürekleri dağladı!

Ankara’da dünyaya gelen ve doğduğu günden beri yaşadığı hastalığa tanı koyulamayan 7 yaşındaki Melek Su Yıldırım, tedavi olmak istiyor. “Benim saçım yok diye kimse benimle oynamıyor. Dışarı çıkmayı, parka çıkmayı istiyorum. Saçlarımı bağlamak, taramak, örmek istiyorum” diyen küçük Melek Su yürekleri dağladı. İşte detaylar...

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Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan ve dikiş ustası olarak çalışan Hasan Yıldırım ile Rukiye Yıldırım çiftinin kızı Melek Su, 7 yıl önce dünyaya gözlerini açtı. Doğduktan 40 gün sora rahatsızlanan ve hastaneye götürülen Melek için doktorlar, bıngıldağının erken kapandığı ve kemiklerin birbirine yapıştığını belirttiler. Saçlarının çıkmaması, bayılma, vücudunda morluk, güneşe çıktığında cildinde çatlaklar oluşması gibi belirtiler yaşayan Meleğe ise 7 yıldır tanı koyulamıyor. Gelişim geriliğinden kaynaklı küçük görünen ve otizm başlangıcı teşhisi de konulan Melek Su, iyileştiği ve arkadaşlarıyla rahatça oynadığı anlar için gün sayıyor.

“Elimden geldiği kadar savaşmaya, mücadele etmeye varım”

Kızı Meleğin hastalığı için şu ana kadar her hangi bir tanı konulamadığını söyleyen Yıldırım, “Kapalı ve açık olmak üzere iki gen var diyorlar. Biz açığı araştırdık diyorlar. Kapalıya bakamıyorlar. Yurtdışı diyorlar genelde herkesin söylediği yurtdışı. Onda da bizim maddi imkanlarımız olmadığı için ya da oradan bir istek olmadığı için gönderemiyoruz. Ben Melek’imi kaybetmek istemiyorum. Elimden geldiği kadar savaşmaya, mücadele etmeye varım” diye konuştu.

“Bir hastalığı var diyorlar ama biz de işin içinden çıkamadık diyorlar”

Anne Rukiye Yıldırım ise hastaneye sürekli olarak kızıyla beraber gittiklerini belirterek, “Sabah erkenden kalkıp akşam saatlerine kadar gitmemiz olsun, sürekli kan almaları olsun. Çocuk da usandı tabii ama biz bir sonuç elde etmek istiyoruz artık. Sendromik görünümlü diyorlar ama ne sendromu olduğunu bulamıyorlar. Doktorlar da çok şaşkınlık içerisinde. 2-3 gün önce tekrar hastaneye gittik ve kan aldılar. Bir hastalığı var diyorlar ama biz de işin içinden çıkamadık diyorlar. O kadar doktorlarla görüşüyoruz, ediyoruz ama bir sonuç bulamıyoruz diyorlar. Biz de çok şaşkınız diyorlar. Biz sadece bir sonuç elde etmek istiyoruz. Sürekli gitmekten artık yorulduk” şeklinde konuştu.

“Benim saçım ne zaman çıkacak deyince ben bir anne olarak ister istemez yutkunuyorum”

Meleğinde günlük hayatında hastalığını sorguladığının altını çizen Rukiye Yıldırım, “Neden ben böyleyim, doğuştan mı böyleyim gibi sorular tabii ki soruyor. Benim saçım ne zaman çıkacak deyince ben bir anne olarak ister istemez yutkunuyorum. Ben de saçımı kestirdim Melek Su gibi yaptırdım ilk başlarda. Ona çok mutlu oldu. Sürekli tabii sorguluyor. Benim saçım niye böyle, ne zaman çıkacak, niye benle dalga geçiyorlar, ben hastalıklı mıyım diye sorguluyor. Meleğin yaşıtındakiler böyle tepki verince ister istemez Melek de tabii ki soruyor. Biz bir şey diyemiyoruz maalesef yutkunuyoruz ama elden de bir şey gelmiyor. Çıkacak diye teselli etmeye çalışıyoruz ama çocuk da artık belirli bir yaştan sonra anlıyor” ifadelerine yer verdi.

“Benim saçım yok diye kimse benimle oynamıyor”

Bu sene okul hayatına başlayacak olan ve 7 yıldır tedavi bekleyen Melek Su Yıldırım ise “Benim saçım yok diye kimse benimle oynamıyor. Dışarı çıkmayı, parka çıkmayı istiyorum. Saçlarımı bağlamak, taramak, örmek istiyorum” dedi.