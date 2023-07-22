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Şanlıurfa'da haklarında hapis cezası olan 6 hükümlü yakalandı!

Şanlıurfa'da haklarında hapis cezası olan 6 hükümlü yakalandı!

​​​​​​​ŞANLIURFA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.Ş, "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan C.Y. ile "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U'yu Karaköprü ilçesinde, "dolandırıcılık" suçundan toplamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G ise Harran ilçesinde gözaltına aldı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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