BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı!

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı!

İZMİR'in SELÇUK ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

İzmir Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde, Selçuk ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonla 8 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da devlet hastanesi inşaatını soydular!
Tekirdağ'da devlet hastanesi inşaatını soydular!
Rusya’ya domates ihracatı kotası 500 bin tona çıktı!
Rusya’ya domates ihracatı kotası 500 bin tona çıktı!
İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu!
İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu!
İYİ Parti'de toplu istifa şoku! Hepsi birden bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku! Hepsi birden bıraktı
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Transferde rakiplere büyük fark: 10 yeni futbolcu, çılgın rakam!
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Transferde rakiplere büyük fark: 10 yeni futbolcu, çılgın rakam!
Kanuni faiz ile temerrüt faiz oranları belirlendi
Kanuni faiz ile temerrüt faiz oranları belirlendi
Benzine çok büyük zam! Litresi 36 lirayı aşacak! 22 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
Benzine çok büyük zam! Litresi 36 lirayı aşacak! 22 Temmuz Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
Komisyonlara ek süre kararı Resmi Gazete'de! 6 ay olarak değiştirildi
Komisyonlara ek süre kararı Resmi Gazete'de! 6 ay olarak değiştirildi
Ankara-İstanbul yolunda kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!
Ankara-İstanbul yolunda kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
İmam tefeci oldu köylüleri borç batağına sürükledi! Sadece görev yeri değiştirildi
İmam tefeci oldu köylüleri borç batağına sürükledi! Sadece görev yeri değiştirildi
Bafetimbi Gomis, Arda Güler için kuzenini aramış! Dikkat çeken sözler: "Fransız veya Brezilyalı olsaydı..."
Bafetimbi Gomis, Arda Güler için kuzenini aramış! Dikkat çeken sözler: "Fransız veya Brezilyalı olsaydı..."