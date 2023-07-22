İmam tefeci oldu köylüleri borç batağına sürükledi! Sadece görev yeri değiştirildi

NEVŞEHİR'de görev yapan köy imamı M.E.G'nin köylüye kurduğu borç tuzağı ortaya çıktı. Tefecilik yapan imam, köylülere borç para verirken yüksek faizle senet imzalattı. Borcunu ödeyemeyen köylülerden verdiği parayı kat be kat fazlasıyla tahsil etti.

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Nevşehir'de görev yapan köy imamı M.E.G'nin tefecilik yaparak köylüye kurduğu borç tuzağı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in haberine göre M.E.G, ihtiyacı olan kişilere borç para verdi. İddiaya göre borcu geri alamayınca imzalattığı boş senetlerle yüksek tutarda tahsilat yaptı.

22 ayar verdi 24 ayar istedi

Parayı verirken 22 ayar altın, isterken 24 ayar altın üzerinden hesap etti. Sattırdığı mallardan artan tutarları da iade etmedi. İşte İmam'ın tefecilik vurgununun detayları...

- Olay Nevşehir’in bir ilçesindeki köyde geçiyor. Köy imamı M.E.G. paraya ihtiyacı olan kişilere borç para verdi. Borç verdiği kişilere boş senet imzalattı. Köylüler de altın üzerinden borcu kabul etti. 22 ayar altın verip 24 ayar altın isteyen imam, paraları tahsil edemeyince elindeki boş senetleri doldurup icra takibi başlattı.

Aldığı paranın 3 katını ödedi ama...

Köylü 15 Temmuz gazisi S.Ü. maddi olarak zora düşmüş ve imamdan bir miktar para almış. Para karşılığı boş senetlere imza atmış. Aldığı paranın 3 katını ödemesine rağmen imam senetleri iade etmemiş. İade etmeme gerekçesi olarak dövizdeki yükselişi göstermiş. Borcu güncel döviz kuruna çevirip senetleri bu rakama göre doldurup icra işlemlerini başlatmış. Borç alan adamın tarlalarını, evini haczettirdi.

Malları satıp üstünü vermedi

Köylü S.Ü, bu olay yaşanınca imam hakkında şikâyette bulunup durumu resmi makamlara bildiriyor. İmam ise haczettiği taşınmazları satıp parasını fazla fazla tahsil etti. Satıştan elde ettiği borcundan fazla parayı da S.Ü’ye iade etmedi.

Kaymakam el attı, kınama aldı

Kaymakam şikâyeti alıyor ve olayı araştırıyor. Sonucunda sadece kınama cezası alıyor. İmam “İade edeceğim” diyor ama gerçekleşmiyor. Kınama cezası da “Devlet memuru ticaret yapamaz” gerekçesi ile veriliyor. Yani imamın faizle para alıp vermesini “ticaret” olarak nitelendiriyor.

Diyanet imamın görev yerini değiştirdi

S.Ü. bu sefer müftülüğe şikâyet ediyor. Müftülük de Diyanet İşleri’ne bildiriyor. Diyanet yetkilileri İstanbul’da mağduru dinliyor ve şikâyetçiyi haklı bulup imamı olduğu yerdeki görevden alıp Yozgat Boğazlıyan’a görevlendiriyor. Soruşturma esnasında aynı durumda olan başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı.

İmam yaptığını böyle savundu

Soruşturma kapsamında ifade veren İmam, yaptıklarını reddetmedi. İfadesinde, “Borç para verdim fark olduysa zaman içerisinde değer artışından dolayı kaynaklanmıştır. Borç verip üç sene alamadığım borçlar oldu. Bu üç sene içerisinde de döviz çok arttı. Altın ile borç aldılar ödemediler, haciz dairesi de yasal faizi ile tahsil etti. Yasal yoldan aldım” dedi.