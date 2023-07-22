Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar! Resmi Gazete'de yayınlandı! Mısır'a 10 yıl sonra Büyükelçi

TÜRKİYE ile Mısır arasındaki normalleşme çalışmaları sürerken, Türkiye 10 yıl sonra Mısır'a yeniden büyükelçi atadı. Yeni büyükelçi atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 2013’de Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbeyle devrilmesinin ardından boş olan Türkiye Büyükelçiliği görevine Salih Mutlu Şen atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre atanan diğer büyükelçiler şunlar:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı büyükelçi oldu

- Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül,

- Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer,

- Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık,

- Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen,

- İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci,

- Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.