Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara başarısızlığının hesabını vermeden kaçmak istediğini söyledi.

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CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün konuğu olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği toplantı hakkında, "Bu kadar büyük bir kente arkanızı dönüp başka bir yere giderseniz İstanbul'u başka bir alana taşımış olursunuz. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İBB Başkanı, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Göksu, şunları söyledi:

Şimdi şu soruyu sorayım. Yaklaşık beş yıla yaklaşıyor görev süresi. İlk iki yıla bakacak olursak algı ve manipülasyon ile geçti. Ne dedi ilk iki yılda? Araçlardan bahsetti, sergiler açtı ama sergiye kendisi gitmedi. Sonraki iki yıl da Cumhurbaşkanı adayı olma hayaliyle geçti. Sonra son bir yıl CHP Genel Başkanı olma hayali ile geçiyor. Ben soruyorum, şu beş yılda İstanbul nerede?

Tevfik Göksu: İmamoğlu hesabını vermeden kaçmak istiyor

Bu tartışmanın bizi ilgilendiren bir yanı var. İstanbul gibi medeniyet hazinesi bir yerin sorumluluğunu üstlenmişseniz, o zaman objeyi ona göre değerlendirmek zorundasınız. Her gün 98 bin 100 araç İstanbul'un dışından İstanbul'a giriyor. Bu araçların sürdürülebilir hızının sağlanması için İstanbul'da bir günde 33 milyon yolculuk yapılıyor. Sadece 7.5 milyon toplu taşımada yolculuk yapılıyor. Bu kadar büyük bir kente siz arkanızı dönüp başka bir yere giderseniz İstanbul'u başka bir alana taşımız olursunuz. İmamoğlu'nun İstanbul diye bir gündemi yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbullulara başarısızlığının hesabını vermeden kaçmak istiyor.