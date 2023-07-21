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Beşiktaş 2 transferi birden açıkladı! Jean Onana ve Daniel Amartey

Beşiktaş 2 transferi birden açıkladı! Jean Onana ve Daniel Amartey

Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlı kulüp, Daniel Amartey'i resmen duyurdu.

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Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlı kulüp, Daniel Amartey'i resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı ekibin açıklaması ise şu şekilde; "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır."

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