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Trabzonspor, Hırvat orta sahayı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Hırvat orta sahayı KAP'a bildirdi

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, Tonio Teklic ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

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Trabzonspor, Hajduk Split'ten Tonio Teklic'İ renklerine bağladı.

Bordo-mavili takım, oyuncunun transferi için Hajduk Split'e 1 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra, sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. 

3 YILLIK İMZA

Kamuya Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 Futbol sezonu için 600.000.-EUR,2024-2025 futbol sezonu için 700.000.-EUR,2025-2026 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.

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