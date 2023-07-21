Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Zerre utanma yok!

Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la protokol imzaladığını kabul etmesi tepki çekiyor. Seçim öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la gizli protokol imzaladığını kabul etmesi üzerine tepkiler devam ediyor.

Seçim sürecinde HDP'yle aynı masaya oturulmasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Ağıralioğlu, "Sizi izleyince herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu" dedi.

Kendisinin hatalardan dönülmesi için çaba sarf ettiğini ama başaramadığını vurgulayan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hırsınızı devlete sızmak için kullanan şebekelere, emeklerimizi, şerefli gayretlerimizi, millet mücadelemizi kurban verdiniz. Bütün bu olanlardan sonra hissenize bir zerre utanma ve bir küçük özür bile düşmedi. Size yolunuz açık olsun denmez çünkü siz bizzat yolun engelisiniz."