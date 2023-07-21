Eti Bakır, Elazığ'da 350 milyon dolarlık yatırımla tesis kuruyor!

Eti Bakır Şirketi, Elazığ'ın Maden ilçesinde 350 milyon dolarlık yatırımla tesis kuruyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanayi ve madencilik teknolojileri alanlarında Türk şirketlerine öncülük yapan grupların başında gelen Cengiz Holding, grup şirketi Eti Bakır ile farklı bölgelerde katma değerli madencilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin cevherden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre tesislerine sahip olan Eti Bakır'ın, Küre ve Samsun'dan başlayarak Mardin'de devam ettirdiği madencilik atılımının yeni adresi Elazığ oldu.

Şirket, Elazığ'ın Maden ilçesinde yeni bir tesisinin inşası için çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Eti Bakır Elazığ İşletme Müdürü Cem Yüceer, bakırın, geleceğin en stratejik ham maddelerinden biri olarak gösterildiğini belirtti.

"Elazığ'da planladığımız tesiste yıllık ortalama 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz. Buradaki üretimimizle cari açığın kapanmasına her yıl 200 milyon dolarlık katkı sağlayacağız" ifadesini kullanan Yüceer, Eti Bakır'ın, 9 tesisle Türkiye'nin bakır ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladığını aktardı.

"Kurulacak işletmemizde yaklaşık 750 kişiyi istihdam edeceğiz"

Yüceer, tesislerinden üçünün Siirt, Mardin ve Adıyaman'da olduğuna işaret ederek, şimdi ise madencilik birikimi ve tecrübelerini Elazığ'a taşıyacaklarını dile getirdi.

Maden sahasında halen arama, geliştirme ve kurulum faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:

"Yer altı arama galerisi, kuyu, kule, fabrikalar, yönetim ve sosyal tesislerden oluşacak alanda, kurulacak işletmemizde yaklaşık 750 kişiyi istihdam edeceğiz. Tüm tesislerimizde olduğu gibi istihdamda önceliğimiz bölgede yaşayanlar olacak. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bakıra olan talep son yıllarda büyük artış gösterdi. Türkiye'nin bakır üretimini artırmak için yeni yatırımlar yapıyoruz. Elazığ'ın Maden ilçesinde 350 milyon dolar yatırımla kuracağımız ve üç yıl içinde faaliyete geçecek olan tesisimizle beraber Eti Bakır'ın toplam katot bakır üretimi 20 bin ton daha artarak 90 bin tona ulaşacak."