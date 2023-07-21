BIST 6.631
DOLAR 26,93
EURO 29,99
ALTIN 1.698,89
HABER /  SPOR

Galatasaray UEFA'ya kadro bildirimini yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray UEFA'ya kadro bildirimini yaptı

25 Temmuz Salı günü Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

ÖNCEKİ HABERLER
Sıcak havalarda çocukları çok fazla dışarda tutmayın!
Sıcak havalarda çocukları çok fazla dışarda tutmayın!
Antalya'da iki kardeşi ölüm bile ayıramadı! Bir gün arayla hayatlarını kaybettiler
Antalya'da iki kardeşi ölüm bile ayıramadı! Bir gün arayla hayatlarını kaybettiler
ABD'de 2001'de bir kadını öldüren suçlu, zehirli iğneyle idam edildi!
ABD'de 2001'de bir kadını öldüren suçlu, zehirli iğneyle idam edildi!
KPSS'ye bu sene kaç kişi katılacak? ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı
KPSS'ye bu sene kaç kişi katılacak? ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı
3 gündür mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor: Annesi garaj kapısında nöbet tutuyor
3 gündür mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor: Annesi garaj kapısında nöbet tutuyor
300 bin TL ceza yedi, adı dolandırıcıya çıktı! Bursalı fenomen isyan etti: Babam bile bana güvenmiyor
300 bin TL ceza yedi, adı dolandırıcıya çıktı! Bursalı fenomen isyan etti: Babam bile bana güvenmiyor
Tekirdağ çekirge istilasından kurtulmak üzereyken yeni istila ortaya çıktı 20 gün sonra geliyorlar
Tekirdağ çekirge istilasından kurtulmak üzereyken yeni istila ortaya çıktı 20 gün sonra geliyorlar
Başakşehir'de site yönetimi toplantısında dehşet!
Başakşehir'de site yönetimi toplantısında dehşet!
Amasya'da anız yangınında 5 dönüm alan zarar gördü!
Amasya'da anız yangınında 5 dönüm alan zarar gördü!
Melen Çayı'nda selin ardından rafting turları yeniden başladı!
Melen Çayı'nda selin ardından rafting turları yeniden başladı!
Samsun'da fuhuş operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Samsun'da fuhuş operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Samsun'da deneme amacıyla ekilen ekinezya çiçek açtı!
Samsun'da deneme amacıyla ekilen ekinezya çiçek açtı!