BIST 6.631
DOLAR 26,93
EURO 29,99
ALTIN 1.698,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Başakşehir'de site yönetimi toplantısında dehşet!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başakşehir'de site yönetimi toplantısında dehşet!

 BAŞAKŞEHİR'de, site yönetimi toplantısı sırasında çıkan tartışmada bir kişiyi silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir site içerisinde yapılan toplantıda çıkan kavgada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'un silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kavganın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli T.A'yı Gaziosmanpaşa'daki adrese düzenledikleri operasyonda, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan olayda ağır yaralanan Özoğul'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da anız yangınında 5 dönüm alan zarar gördü!
Amasya'da anız yangınında 5 dönüm alan zarar gördü!
Melen Çayı'nda selin ardından rafting turları yeniden başladı!
Melen Çayı'nda selin ardından rafting turları yeniden başladı!
Samsun'da fuhuş operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Samsun'da fuhuş operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Samsun'da deneme amacıyla ekilen ekinezya çiçek açtı!
Samsun'da deneme amacıyla ekilen ekinezya çiçek açtı!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hind Ben Abdelkader'i transfer etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hind Ben Abdelkader'i transfer etti
Tırın altına girdi feci şekilde can verdi! Tır şoförü ölen kişinin kimliğini görünce kahroldu
Tırın altına girdi feci şekilde can verdi! Tır şoförü ölen kişinin kimliğini görünce kahroldu
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7 branşta 78 milli sporcu yarışacak!
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7 branşta 78 milli sporcu yarışacak!
Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı! Transfer askıya alındı
Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı! Transfer askıya alındı
Putin'den Polonya'ya uyarı: Onlara hatırlatacağız
Putin'den Polonya'ya uyarı: Onlara hatırlatacağız
Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu, RAMS Global'in oldu
Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu, RAMS Global'in oldu
Kayseri'de yatırım vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı!
Kayseri'de yatırım vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı!
ABD'de araç hırsızlığı yüzde 33,5 arttı!
ABD'de araç hırsızlığı yüzde 33,5 arttı!