Başakşehir'de site yönetimi toplantısında dehşet!

BAŞAKŞEHİR'de, site yönetimi toplantısı sırasında çıkan tartışmada bir kişiyi silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir site içerisinde yapılan toplantıda çıkan kavgada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'un silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kavganın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli T.A'yı Gaziosmanpaşa'daki adrese düzenledikleri operasyonda, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan olayda ağır yaralanan Özoğul'un hastanedeki tedavisi sürüyor.