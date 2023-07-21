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Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7 branşta 78 milli sporcu yarışacak!

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7 branşta 78 milli sporcu yarışacak!

Türkiye, Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) 7 branşta 78 milli sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

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Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı EYOF'un 17'incisi Slovenya'nın Maribor şehrinde 23 Temmuz'da başlayacak.

Maribor'daki organizasyonda Türkiye adına 7 branşta 78 sporcu, podyuma çıkmak için mücadele edecek.

Organizasyonda artistik cimnastik, atletizm, yol bisikleti, dağ bisikleti, hentbol, judo, yüzme, tenis, voleybol, kaykay ve 3x3 basketboldan oluşan toplam 11 branşta 50 Avrupa ülkesinden 3 bin 600 sporcu ve idarecinin katılması beklenen festivalde, dağ bisikleti, kaykay ve 3x3 basketbol EYOF tarihinde ilk defa yarışma programında yer alacak.

Bakan Bak başarı diledi

EYOF öncesi milli sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu tür organizasyonların, yıllardır tesisleşme ve sporcuya yatırım yapan Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Yedi branşta katılacağımız festivalden, genç sporcularımızın bizlere gurur yaşatacak bir tablo ile döneceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, festivale katılacak sporcular, antrenörler ve idarecilerin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

Organizasyon 29 Temmuz'da sona erecek.

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