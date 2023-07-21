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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, annesi Fatma Yazıcı'yı Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşamını yitiren Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazının ardından bir cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda hakka uğurladığımız Fatma annemiz yol arkadaşı Hayati beyin valideleri. Bu yolda bu davada beraber yürüdüğümüz Hayati kardeşimizi yetiştiren ve bizlerle beraber yol yürümesine vesile olan Fatma annemiz için Diyanet İşleri Başkanım tezkiyeyi en güzel şekilde yaptılar. Ayeti kerimede 'Rabbim her nefis ölümü tadacaktır' buyuruyor. Fatma annemizi de 96 yaşına ulaştı. Böyle bir ömür ve bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası. Bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz. Bizler de Fatma annemiz için hayır dualarda bulunuyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatma Yazıcı'nın tabutu omuzladı. Cenaze aracına konulan Yazıcı, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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