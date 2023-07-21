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Rüyalarını kontrol etmek isteyen adam kafatasını matkapla deldi sonra da...

Rüyalarını kontrol etmek isteyen adam kafatasını matkapla deldi sonra da...

RUSYA'da bir adam internetten beyin cerrahlarının nasıl çalıştığını gösteren videoları izleyerek matkapla kafatasını deldi. Rüyalarını kontrol etmek istediği için kafatasını delen adam sonra da beynine çip yerleştirdi. O anlarda öleceğinden emin olduğunu ifade eden adam 1 litre kan kaybettiğini ifade etti.

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Rusya'nın Novosibirsk kentinde yaşayan bir adam rüyalarını kontrol altına alabilmek amacıyla beynini matkapla deldi.

Michael Raduga kullanıcı ismiyle açılmış bir Twitter hesabından ameliyat sonrası görüntülerini paylaşan adam, beyin cerrahlarının ameliyat videolarını izleyerek kendisini sürece hazırladığını ifade etti.

Raduga'nın Faz Araştırma Merkezi adlı organizasyonun kurucusu olduğu öğrenilirken merkezin beden dışı deneyimler, berrak rüya görme ve astral projeksiyon üzerine araştırma ve çalışmaları olduğu bildirildi.

Matkapla kafatasını delen adam beynine çip yerleştirdiğini iddia ediyor. Raduga'nın ameliyatı bir apartman dairesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

"1 litreden fazla kan kaybettim"

Raduga yaptığı açıklamada 1 litreden fazla kan kaybı yaşadığını ve neredeyse öleceğini söylerken yaptığı ameliyatın sonuçları için "gelecekteki rüya kontrol teknolojileri için harika umutlar" doğuracağını iddia etti.

"Hayatta kaldığıma sevindim"

Raduga'nın ameliyat sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mail Online'a verdiği röportajda Raduga, "Hayatta kaldığıma sevindim ama ölmeye hazırdım" ifadelerini kullandı.

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