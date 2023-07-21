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Kaldırımda yürüyen kadınlar hayatının şokunu yaşadı! Tuzla'da yaşandı

Kaldırımda yürüyen kadınlar hayatının şokunu yaşadı! Tuzla'da yaşandı

TUZLA'da kaldırımda yürüdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü aranıyor...

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Tuzla'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Savrularak bir binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu yaralanan Y.T. ve K.T, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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