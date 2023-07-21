BIST 6.707
DOLAR 26,94
EURO 29,98
ALTIN 1.700,61
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Dursun Özbek ve Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız tepkisi!

Dursun Özbek ve Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız tepkisi!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sporitf A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global arasındaki stadyum isim sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

"Gereğini yap TFF!"

Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkması ile ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula." ifadelerini kullandı. 

"İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz"

Erden Timur ise, "Burada bir hukuksuzluk var. Haksızlığa baş veririz. Kasıtlı yapılan durum. Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi... Hukuku çiğneyenlerin ceza almaması ülkemizin geleceğine zarar. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortamda zarar. Kendi şımarıkları, kaygıları ve korkuları için bu kadar topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te freni arızalanan kamyon 3 araç ve apartmana çarptı!
Bilecik'te freni arızalanan kamyon 3 araç ve apartmana çarptı!
İstanbul sıcaktan kavruluyor! Barajların doluluk oranları düşüyor!
İstanbul sıcaktan kavruluyor! Barajların doluluk oranları düşüyor!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 3 maçla devam edildi
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 3 maçla devam edildi
Kılıçdaroğlu "Ümit Özdağ'la gizli anlaşma yaptım" dedi İYİ Parti ayağa kalktı! 'Adaylığına engel olamadığım için özür dilerim'
Kılıçdaroğlu "Ümit Özdağ'la gizli anlaşma yaptım" dedi İYİ Parti ayağa kalktı! 'Adaylığına engel olamadığım için özür dilerim'
IdeaSoft ile E-Ticaret: İşletmenizi dijital dünyaya taşıyın
IdeaSoft ile E-Ticaret: İşletmenizi dijital dünyaya taşıyın
Marmaray’da intihar girişimi! Seferler yavaşladı
Marmaray’da intihar girişimi! Seferler yavaşladı
Bir kişiyi istemsizce öldüren muhtar hapiste çürüyecek
Bir kişiyi istemsizce öldüren muhtar hapiste çürüyecek
İzmir'de maden işçilerini taşıyan servis kaza yaptı
İzmir'de maden işçilerini taşıyan servis kaza yaptı
Denizli'de doğal gaz kazısında iş makinesine takıldı! Herkes şoke oldu
Denizli'de doğal gaz kazısında iş makinesine takıldı! Herkes şoke oldu
Ali Palabıyık hakemliği bıraktı
Ali Palabıyık hakemliği bıraktı
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Son 10 günde 203 orman yangını...
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Son 10 günde 203 orman yangını...
Elazığ'da 40 yıl önce dikildi şimdi herkes gölgesinde dinleniyor
Elazığ'da 40 yıl önce dikildi şimdi herkes gölgesinde dinleniyor