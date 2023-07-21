FIFA kokartlı Ali Palabıyık'ın, hakemliği bıraktığı, bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdiği iddia edildi.

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Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala önemli hakemlerden Ali Palabıyık'ın görevine devam etmeyeceği öne sürüldü.

TFF'ye yakınlığıyla bilinen Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı. Palabıyık bu kararını yazılı olarak TFF'ye bildirdi.

1. Lig'de geçen sezonun 35. haftasında Altınordu-Bandırmaspor maçında yaptığı kritik hatalar nedeniyle sezon sonuna kadar görevden el çektirilen Palabıyık'ın üzerindeki baskı nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.

2015'te profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig'de ilk orta hakemlik deneyimini 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşayan Palabıyık, 2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer aldı.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Ali Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.