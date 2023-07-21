Kan davalılar kavgaya tutuştu! Şamil Tayyar, Mehtap Yılmaz ve eşi Ali Gür birbirine girdi

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar ile Akit gazetesi eski yazarı Mehtap Yılmaz ve eşi Ali Gür arasındaki kavga yeniden alevlendi. Ali Gür, "Şamil Tayyar gibilerle FETÖ ile mücadele yapılamaz" dedi. Şamil Tayyar, "kifayetsiz" dediği Ali Gür ve eşi Mehtap Yılmaz'ın FETÖ geçmişini sayıp döktü...

Abone ol

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar ile adeta kanlısı olan Akit gazetesi eski yazarı Mehtap Yılmaz'ın eşi birbirine girdi. Mehtap Yılmaz şimdilik kavgayı kenardan seyretmeyi seçti. Eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü ve Akit gazetesinin eski yazarı Mehtap Yılmaz'ın eşi Prof. Dr. Ali Gür, "Şamil Tayyar gibilerle FETÖ temizliği yapılmaz." dedi. Şamil Tayyar, "Cezaevinde sanıyordum, bu kiyafetsiz muhteris yeniden hortlamış" deyip eski defterleri açtı.

Anti-FETÖ savaşçı maskesi takmışlardır

Prof. Dr. Ali Gür, Aydınlık gazetesine verdiği röportajda, "Yakın geçmişte FETÖ’nün etki ajanlığını yapanlar hızlı bir dönüş yaparak anti-FETÖ savaşçı maskesi takmışlardır. Devlet refleksi ortaya çıkıncaya kadar FETÖ ile ilgili ağzını açmayan hatta onları kutsayan basın mensupları, siyasi figürler 15 Temmuz sonrası kıblelerini değiştirip anti-FETÖ’cü oldular ve hemen FETÖ’ye karşı yıllardır mücadele verip bedel ödeyenleri hedefe koydular" deyip Şamil Tayyar'a şu suçlamaları yöneltti:

Ceza alacağını anlayınca siyasete sığındı

- Bunlardan biri de 28 Şubat’ta Erbakan Hükümetine karşı aktif pozisyon alan ve DSP’ye yanaşan, 2014 yılına kadar FETÖ ile işbirliği yapıp, FETÖ elemanlarının verdiği bilgi belgelerle yazdığı çok sayıda kitap ve televizyon programları ile Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının etki ajanlığını yapıp birçok kişinin tutuklanmasına ve bazılarının ölümüne sebep olan, Ergenekon davalarından ceza alacağını anlayınca siyasetin gölgesine sığınan ve başta şahsım ve eşim olmak üzere birçok masum insanı iftiraları ile itibarsızlaştırmaya çalışan Şamil Tayyar’dır.

Balyoz'da Baransu neyse Ergenekon'da da...

- FETÖ, operasyonlarında büyük oranda medya ayağı olarak Taraf gazetesini, Şamil Tayyar’ı ve Mehmet Baransu’yu kullanmıştır. Balyoz’da Baransu ne yaptıysa Ergenekon kumpasında aynı işi Tayyar yaptı.

- Ergenekon-Balyoz ile ilgili medyadaki paylaşımlarından dolayı aldığı cezalardan ve tutuklanmaktan kurtulmak için AK Parti’de siyasetin gölgesine sığınan, 10 kitabından 7 tanesini FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen Timaş yayınevinde bastıran ve NT gibi FETÖ kitabevlerinde “bestseller” olarak raflara konulan, FETÖ medyasının/programlarının aranan ismi olan,

AK Parti içinden yargıyı tehdit etti

-Siyasetin koruması altında geçmişte yaptığı gibi FETÖ ile aktif mücadele edenleri hedefe koyup sahte deliller/yalancı gizli tanık ifadeleri/tehdit/şantaj ve kumpaslarla itibarsızlaştırmaya çalışan, yargıyı/güvenlik bürokrasisini tehdit eden, “FETÖ borsası” söylemiyle kendisini aklamaya çalışan Şamil Tayyar’ın Ergenekon-Balyoz kumpaslarının hesabını vermeden siyasetin gölgesinde hiçbir şey olmamış gibi yargısız infazlarına devam etmesi kamuoyunda FETÖ ile mücadele hususunda tereddütler oluşturmakta ve FETÖ’nün siyasi ayağının neden gündeme alınmadığı sorgulanmaktadır.

Mehtap Yılmaz rahatsızlanıp hastanelik olunca Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı olarak üniformasıyla hastanede ziyaret etmişti.

Darbe gecesi bile algı çalışması yaptı

- Şamil Tayyar’ın 15 Temmuz gecesi, “Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan derhal görevden alınmalı ve yargılanmalıdır” diyerek olayın sıcak anında bile FETÖ’nün algısına yönelik faaliyet yürütmesi dikkat çekicidir. Millet vatan derdindeyken Tayyar, Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ı infaz ettirme derdine düşmüştür. Zira Tayyar’ın dediği gibi iki önemli kurumun başı suçlanarak derdest edilseydi, 15 Temmuz bir FETÖ darbe girişimi olmaktan çıkıp emir-komuta zinciri dahilinde bir askeri darbeye dönüşecek ve MİT de bu darbenin meşrulaştırıcısı olacaktı.

-Bu tür söylemlerin yeterince hesabı da sorulmadığı için Şamil Tayyar gibiler daha fazla cesaretlenip saldırganlaşmış ve toplumda da FETÖ ile mücadelenin sulandırıldığı yönünde kanaat hasıl olmuştur.