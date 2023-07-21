BIST 6.701
DOLAR 26,92
EURO 30,00
ALTIN 1.701,85
HABER /  EKONOMİ

Dün zirveyi gören gram altında şoke eden düşüş! 21 Temmuz çeyrek altın kaç TL?

Dün zirveyi gören gram altında şoke eden düşüş! 21 Temmuz çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Dün 2 ayın zirvesini gören ve 1719 liraya yükselen gram altın bugün 1703 liradan alıcı buluyor. Uzmanlara göre yükseliş sürecek ve gram altında 2 bin seviyesi görülecek.

Abone ol

21 Temmuz gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde altında düşüş var. 

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.695 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından  1.703 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını da 11.290 liradan satılıyor.

Atının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.967 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

"Yatırımcının mevcut pozisyonunu koruması önemli"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de TV100'deki yazısında şunları kaydetti:

"Yatırımcının mevcut pozisyonunu koruması çok önemli. Bu kadar büyük zamlar ve enflasyon karşısında zaten tamamen korunacak bir şey yok. Döviz, borsa, altın vesaire bunlar kısmen korudu. Tamamen korunmak gibi bir durum şu anda yok." 

Ekonomist Hatice Kolçak da gram da 2 bin liranın görüleceğini iddia etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eyvah, geri geliyor! Uzman 'çöl sıcaklarının etkisi altında geçecek' günleri açıkladı, Meteoroloji'den de uyarı geldi
Foto Galeri Eyvah, geri geliyor! Uzman 'çöl sıcaklarının etkisi altında geçecek' günleri açıkladı, Meteoroloji'den de uyarı geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Canan Karatay açıkladı: Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde
Prof. Canan Karatay açıkladı: Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde
Çocuklarda sinsi böbrek taşına dikkat
Çocuklarda sinsi böbrek taşına dikkat
Meçhul 'Katılımcı' Ekrem İmamoğlu'nu tehdit etti! 'Dün akşamki acil toplantı da kayıt altında! Aklınızı başınıza alın
Meçhul 'Katılımcı' Ekrem İmamoğlu'nu tehdit etti! 'Dün akşamki acil toplantı da kayıt altında! Aklınızı başınıza alın
Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Hizbullah, Kur'an'a yapılan saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'nin gönderilmesini istedi!
Hizbullah, Kur'an'a yapılan saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'nin gönderilmesini istedi!
2. Gemlik Film Festivali'nin açılışını Cezmi Baskın ve Gonca Vuslateri yaptı
2. Gemlik Film Festivali'nin açılışını Cezmi Baskın ve Gonca Vuslateri yaptı
Umre yapan Fulya Öztürk'ün masraflarını kim karşıladı? CNN Türk'ten açıklama
Umre yapan Fulya Öztürk'ün masraflarını kim karşıladı? CNN Türk'ten açıklama
Edirne’de, Muğlalı arıcılara tır çarptı: 4 ölü, 1 yaralı!
Edirne’de, Muğlalı arıcılara tır çarptı: 4 ölü, 1 yaralı!
Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber! Kimse bunu beklemiyordu, ters köşe yaptı!
Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber! Kimse bunu beklemiyordu, ters köşe yaptı!
Dolarda yükseliş tam gaz, Euro 30 lirayı aştı! 21 Temmuz Dolar, Euro, Bitcoin son rakamlar...
Dolarda yükseliş tam gaz, Euro 30 lirayı aştı! 21 Temmuz Dolar, Euro, Bitcoin son rakamlar...
Anız yangınları toprağın yapısını bozuyor!
Anız yangınları toprağın yapısını bozuyor!
Netflix'te bir dönem resmen sona erdi! Yasak başladı, 6 milyon abone kayıt oldu!
Netflix'te bir dönem resmen sona erdi! Yasak başladı, 6 milyon abone kayıt oldu!