Dün zirveyi gören gram altında şoke eden düşüş! 21 Temmuz çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Dün 2 ayın zirvesini gören ve 1719 liraya yükselen gram altın bugün 1703 liradan alıcı buluyor. Uzmanlara göre yükseliş sürecek ve gram altında 2 bin seviyesi görülecek.

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21 Temmuz gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde altında düşüş var.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.695 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.703 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını da 11.290 liradan satılıyor.

Atının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.967 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

"Yatırımcının mevcut pozisyonunu koruması önemli"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de TV100'deki yazısında şunları kaydetti:

"Yatırımcının mevcut pozisyonunu koruması çok önemli. Bu kadar büyük zamlar ve enflasyon karşısında zaten tamamen korunacak bir şey yok. Döviz, borsa, altın vesaire bunlar kısmen korudu. Tamamen korunmak gibi bir durum şu anda yok."

Ekonomist Hatice Kolçak da gram da 2 bin liranın görüleceğini iddia etti.