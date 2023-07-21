Dolarda yükseliş tam gaz, Euro 30 lirayı aştı! 21 Temmuz Dolar, Euro, Bitcoin son rakamlar...

Haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum ne? Döviz kurlarındaki yükseliş hız kesmedi. Euro 30 lirayı aştı. Bitcoin yine 30 bin sınırının altına indi. İşte son rakamlar...

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Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 26,7626'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,9270'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro /TL yüzde 0,7 artışla 29,9940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 34,7510'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 100,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1140 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 100'ün destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bitcoin ve altcoinler

Bitcoin 29.819 dolardan, Türk lirası karşısında ise 813.488 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.892, BNB (BNB) 243,3, Dogecoin (DOGE) 0,0725 dolar civarlarında bulunuyor.