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Katar'dan Kur'an saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası

Katar'dan Kur'an saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası

Katar, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin verilmesine tepki olarak İsveç'e protesto notası verdi.

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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın kutsallarına yönelik saldırıların devam etmesi üzerine İsveç'in Doha Büyükelçisi Gautam Bhattacharyya, protesto notası verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Protesto notasının "İsveç makamlarının bu utanç verici uygulamaların durdurulması için gerekli adımları atması" talebini içerdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıya izin verilmesi ve yetkililerin bunu durduracak hiçbir adım atmamasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Söz konusu saldırının nefret ve dini ayrımcılık anlamına geldiği, İslam ülkelerinin tepkilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde 12 Temmuz'da kabul edilen kararla dini nefret eylemlerinin kınanmasına rağmen yeniden bahsi geçen saldırının yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara "ifade özgürlüğü" adı altında izin verilmesinin nefreti körüklediği ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü tehdit ettiği vurgulandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Irak yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

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