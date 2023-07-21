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Ticaret Bakanlığı taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanlığı taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazın faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

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Bakanlığın, konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi, Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan üstyapı, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve belirtilen faaliyetler kapsamında kullanılmak şartıyla, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yatırımcıların kullanımına verilecek.

Başvuruların, belirlenen belgelerle 30 gün içinde Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Değerlendirme Komisyonunca gerçekleştirilecek değerlendirme sonucu, uygun görülen başvuru sahipleri veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla, komisyon tarafından belirlenecek tarihte açık artırma yapılacak.

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