İşten eve gelen kadın hayatının şokunu yaşadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde işten eve gelen kadın kocasını ölü buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Abone ol
Kayseri'de işten eve gelen kadın, eşi Sami D.'yi (63) hareketsiz şekilde yatarken buldu. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Sami D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Sami D.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.