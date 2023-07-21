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İYİ Parti'de 6 ismin ihracı istenmişti! Ethem Baykal'dan hodri meydan: Birilerine kelepçe vurdurana kadar...

İYİ Parti'de 6 ismin ihracı istenmişti! Ethem Baykal'dan hodri meydan: Birilerine kelepçe vurdurana kadar...

İyi Parti'de 6 kişi, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhracı istenen Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal, “Birilerine kelepçe vurdurana kadar savaşacağız” dedi. İhraç listesinde adı geçen isimlerden olan Günay Kodaz da ihracına ilişkin tüm yasal yollara başvurarak “itiraz” edeceğini belirtti.

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İYİ Parti’de 3. Olağan Kurultay öncesi yönetime yönelik muhalif çıkışlar yapan isimler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in imzasıyla ve kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. İhracı konuşulan isimler arasında Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp’in olduğu öne sürüldü.

İhracı istenen Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Kayıp bir partimiz var. İlan verdik, arıyoruz. Kurduğumuz parti ortada yok. Ben kimseyle şahsi mesele gütmüyorum. Benim meselem ilkesel. Ta ki partiyi bıraktırana kadar canlarını sıkarız” dedi.

"En iyi savunma saldırıdır, her şeyi yapacağım"

“Birilerine kelepçe vurdurana kadar savaşacaklarını” belirten Baykal, “En iyi savunma saldırıdır. Her şeyi yapacağım. Gerisini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düşünsün” ifadelerini kullandı. Baykal ayrıca parti genel merkezinin “fetnokrat” yapıda olduğunun altını çizdi.

"Partimizi eleştirmek en doğal hakkımız"

İhraç listesinde adı geçen isimlerden olan Günay Kodaz da ihracına ilişkin tüm yasal yollara başvurarak “itiraz” edeceğini belirtti. Kodaz, ihraçların “Meral Akşener markasına zarar vereceğinin” altını çizerek “Partimizi eleştirmek en doğal hakkımız. Hakaret etmedik, saygısızlık etmedik. Tüzüğe aykırı hareketimiz olmadı” dedi.

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