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Motorine 1 lira 55 kuruş zam geldi! 21 Temmuz 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorine 1 lira 55 kuruş zam geldi! 21 Temmuz 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ÖTV artışıyla 6 lira zamlanan motorine bugün 1 lira 55 kuruşluk zam daha geldi. Böylece motorinin fiyatı 34 lira oldu... İşte 21 Temmuz 2023 Cuma günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, benzin ve motorine litrede 6 lira zam gelmişti. İsyan ettiren bu zammın ardından motorine bugün bir zam daha geldi. Motorin ile benzin fiyatları yeni birbirine eşitlendi. Dövizdeki yükseliş nedeniyle yeni zamlar da kapıda. 

ÖTV zammı belleri büktü

Benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltilmiş; 28 liradan satılan benzinin fiyatı ÖTV zammıyla 34 liranın, motorinin litre fiyatı ise 26 liradan 32 liranın üzerine çıkmıştı.

Bugün bir zam daha geldi

ÖTV artışı sonrası akaryakıta gelen zamlar kapsamında, 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorin 1 lira 55 kuruş arttı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

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