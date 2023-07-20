Filistin Devlet Başkanı Abbas ile İsrail Başbakan Netanyahu Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek.

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NATO Zirvesi sonrası Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı programını KKTC ile sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü için geldiği yavru vatanda Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışıyla taçlandı.

Programını tamamlayan Erdoğan, yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yoğun bir hafta bekliyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'de misafir edecek.

Ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 25 Temmuz'da gelecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise 28 Temmuz'da gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizde ağırlayacak.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.