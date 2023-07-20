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İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net cevap

İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na konuk olduğu canlı yayında "Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İBB adayı olarak gösterecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya "Aday olmasını isterim" yanıtını verdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir canlı yayında bir süredir partide "değişim" çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlemesi soruldu. Toplantıyı normal bulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB adayı yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya ise "Yeniden aday olmasını isterim" dedi.

"İmamoğlu'nun toplantısını normal bulmuyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na bir süredir partide "değişim" çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlemesi de soruldu.

İmamoğlu'nun tekrar aday yapacak mı?

Toplantı konusunda bazı etik dışı uygulamaların olduğunu ve normal bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nu tekrar İBB adayı yapıp yapmayacağı soruldu.

"Yeniden aday olmasını isterim"

Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim" diye yanıt verdi.

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