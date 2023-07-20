Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Alman ekibinin Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

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Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Skysports'un haberine göre; Alman ekibi, bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya transferi bitirmeye çok yaklaştı.

Haberde Hoffenheim Teknik Direktörü Boss Rosen'ın Szalai'yi savunmanın lideri olarak düşündüğü ifade edilirken Becao ve Djiku transferleri sonrası geri plana düşen Macar savunmacının da Almanya'ya gitmek istediği öne sürüldü.

Kıbrıs Rum kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer olan Attila Szalai, 4 sezon giydiği sarı lacivertli formayla 117 maça çıkarken, 7 gol ve 4 asist kaydetti.