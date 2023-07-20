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Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa'da bulunan Concorde Hotel'de baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

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