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Pakistan, Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesini istedi

Pakistan, Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesini istedi

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, gelişmekte olan dünyanın gıda güvenliğini sağlamak için Rusya'dan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönmesini istedi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Zerdari, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile başkent İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Zerdari, burada yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye ara buluculuğunda varılan tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasının gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu artıracağına ve gıda güvenliği sorununa yol açacağını belirtti.

Gelişmekte olan dünyanın gıda güvenliğini sağlamak için Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesini isteyen Zerdari, "Karadeniz tahıl girişimi olumlu bir teşebbüstü. Anlaşmanın yeniden başlaması sadece bizim değil gelişmekte olan tüm dünyanın çıkarına." ifadesini kullandı.

Zerdari, tüm taraflara, anlaşmaya yeniden dönülmesi için birlikte çalışılması çağrısı yaptı.

"Ukrayna'ya silah tedarikinde bulunmadık" vurgusu

İslamabad'ın, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın diyalog ve diplomasi aracılığıyla barışçıl şekilde çözümünü istediğini belirten Zerdari, Pakistan'ın Rusya'ya karşı savaşta Kiev yönetimine silah desteği verdiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Zerdari, Pakistan'ın, iki ülke arasındaki çatışmada tarafsız konumunu koruyacağını kaydetti.

"Pakistan ile son dönemde silah anlaşması yapmadık"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Pakistan'ın Ukrayna'ya silah tedariki yapmadığını doğrulayarak, iki ülke arasında 1996'dan bu yana askeri ve teknik işbirliği bulunduğunu ancak son dönemde İslamabad ile herhangi bir silah anlaşması yapmadıklarını ifade etti.

Kuleba, Pakistan'dan kendi pozisyonuna uygun şekilde Ukrayna'nın yanında yer almasını istediklerini belirterek, İslamabad'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildiğini kaydetti.

Kuleba'dan Rusya'ya suçlama

Rusya'yı tahıl koridoru anlaşmasından çekilerek küresel tahıl ticaretindeki payını artırmaya çalışmakla suçlayan Kuleba, Moskova'nın anlaşmadan çekilmesinden 2 gün sonra Rus savaş uçaklarının Ukrayna limanını bombaladığını, buradaki 60 bin ton tahılın yok edildiğini belirtti.

Kuleba, Pakistan'ın ekonomik zorluklara rağmen Ukrayna'ya insani yardım göndermesinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak İslamabad'a gıda güvenliği ve dijitalleşme alanında ülkesinin yardım teklifini iletti.

Kuleba'nın Pakistan'a gelişi, iki ülke arasında 1992'de diplomatik ilişki kurulmasından bu yana Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret oldu.

Tahıl koridoru anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

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