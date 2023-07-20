İş arkadaşını 20 yerinden bıçaklamıştı! Ruh Sağlığı Hastanesi’ne gönderilecek!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşı Kenan Maral'ı (29) uykusunda 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Muzaffer Eser’in (36) Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi.

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Olay, 2 Aralık 2022 günü Yalıkavak Mahallesi Flipper Sokak'ta ki bir sitede meydana geldi. Bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer Eser ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer Eser ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer Eser, sabaha karşı nöbetini bırakıp lojman olarak kullanılan konteynerde uyuyan arkadaşını, ekmek bıçağı ile 20 yerinden bıçakladı.

Muzaffer Eser, mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi; baş, yüz, kol, boğaz, karın bölgelerine bıçak darbesi alan 29 yaşındaki Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer Eser, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Maral'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlanan Muzaffer Eser’in yargılanmasına Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Eser, mahkemedeki savunmasında, “Biz olay günü tartışmaya başladık. Bana ve aileme küfür etti. Maktul benden iriydi ve cüsseliydi. Bu yüzden masanın üzerindeki ekmek bıçağını alıp savurdum. Boğuşmaya başladık. İkimiz de yatağın üzerine düştük ve boğuşma esnasında bıçakladım” dedi.

Sanık Muzaffer Eser’in avukatı ise sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne gönderilmesine karar verdi. Muzaffer Eser, gerekli evrakları tamamlandıktan sonra Manisa’ya gönderilecek. Mahkeme 11 Ekim'e ertelendi.