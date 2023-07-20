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HABER /  POLİTİKA

CHP'de Tanju Özcan hakkında karar ertelendi

CHP'de Tanju Özcan hakkında karar ertelendi

CHP'de kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki karar 26 Temmuz'a ertelendi.

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 CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.

Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.

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