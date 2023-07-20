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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2 maçla başladı!

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2 maçla başladı!

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2 maçla başladı.

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak olan kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunun ilk gününde, ev sahibi ülkeler sahaya çıktı.

Auckland kentinde bulunan Eden Park Stadı'ndaki açılış maçında, A Grubu'nda yer alan Yeni Zelanda, Norveç'i 1-0 mağlup etti.

Sydney kentindeki Avustralya Stadı'nda oynanan B Grubu maçında ise Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turundan başlayarak finale kadar devam eden eleme maçlarının ardından kupayı kazanmaya çalışacak.

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