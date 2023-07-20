Merkez Bankası'nın kararına ekonomistlerden tepki! Zahmet oldu! Dalga mı geçiyorsunuz!

Merkez Bankası piyasa beklentilerinin çok altında faiz artırdı. Politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17.5'eçıktı. Mahfi Eğilmez başta olmak üzere ekonomistlerden karar tepki geldi. İşte ekonomistlerin faiz kararına tepkileri...

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 17,5’a yükseltme kararı aldı. Karar, faizin yüzde 20'ye çıkartılmasını bekleyen piyasaların beklentisinin çok altında kaldı. Ekonomistler faiz kararını beğenmezken, Uğur Gürses'ten faiz kararı sonrası doların yükselmemesi için Merkez Bankası'nın arka kapıdan dolar sattığını iddia etti.

Bir yere varmak mümkün değil!

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz kararı için, "TCMB Politika faizini yüzde 17,50'ye çıkardı. Zahmet oldu aslında. Yapısal reformların yapılmadığı, hiçbir ekonomik programın açıklanmadığı bir ortamda kerhen artırılan faizle bir yere varmak mümkün değil."

Gümbür gümbür döviz satılıyor

Enflasyonun yüzde 60'a koştuğunu, faizin yüzde 17.7'e çekilerek, yüzde 5 enflasyon hedefinden bahsedildiğini belirten Uğur Gürses, Hafize Gaye Erkan'a "Dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu. Gürses, ardından da "Faiz kararından piyasa bozulmadı görüntüsünü yutturmak için gümbür gümbür döviz satılıyor. 'Eski hamam eski tas'..."

Önümüzdeki bir yılın en iyi günü...

Piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu, Merkez Bankası kararı için "Geçmiş olsun. Aşırı gevşek para politikası devam ediyor." derken, Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, "Önümüzdeki bir yıl içinde ekonomik açıdan en iyi günümüz bugün…" iddiasında bulundu.