BIST 6.582
DOLAR 26,89
EURO 30,14
ALTIN 1.714,35
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'nın kararına ekonomistlerden tepki! Zahmet oldu! Dalga mı geçiyorsunuz!

Merkez Bankası'nın kararına ekonomistlerden tepki! Zahmet oldu! Dalga mı geçiyorsunuz!

Merkez Bankası piyasa beklentilerinin çok altında faiz artırdı. Politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17.5'eçıktı. Mahfi Eğilmez başta olmak üzere ekonomistlerden karar tepki geldi. İşte ekonomistlerin faiz kararına tepkileri...

Abone ol

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 17,5’a yükseltme kararı aldı. Karar, faizin yüzde 20'ye çıkartılmasını bekleyen piyasaların beklentisinin çok altında kaldı. Ekonomistler faiz kararını beğenmezken, Uğur Gürses'ten faiz kararı sonrası doların yükselmemesi için Merkez Bankası'nın arka kapıdan dolar sattığını iddia etti. 

Bir yere varmak mümkün değil!

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz kararı için, "TCMB Politika faizini yüzde 17,50'ye çıkardı. Zahmet oldu aslında. Yapısal reformların yapılmadığı, hiçbir ekonomik programın açıklanmadığı bir ortamda kerhen artırılan faizle bir yere varmak mümkün değil."

Gümbür gümbür döviz satılıyor

Enflasyonun yüzde 60'a koştuğunu, faizin yüzde 17.7'e çekilerek, yüzde 5 enflasyon hedefinden bahsedildiğini belirten Uğur Gürses, Hafize Gaye Erkan'a "Dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu. Gürses, ardından da "Faiz kararından piyasa bozulmadı görüntüsünü yutturmak için gümbür gümbür döviz satılıyor. 'Eski hamam eski tas'..."

Önümüzdeki bir yılın en iyi günü...

Piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu, Merkez Bankası kararı için "Geçmiş olsun. Aşırı gevşek para politikası devam ediyor." derken, Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, "Önümüzdeki bir yıl içinde ekonomik açıdan en iyi günümüz bugün…" iddiasında bulundu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Irak, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi!
Irak, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi!
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların süresini uzattı
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların süresini uzattı
Almanya'da tüm çabalar sonuçsuz kaldı, yüzleri Diyarbakır'da güldü
Almanya'da tüm çabalar sonuçsuz kaldı, yüzleri Diyarbakır'da güldü
Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor
Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor
Erdoğan Esad’a zeytin dalı uzatmıştı... Yeni kriz patlak verdi! Suriye’den çok sert açıklama: ‘Türk işgalini kınıyoruz’
Erdoğan Esad’a zeytin dalı uzatmıştı... Yeni kriz patlak verdi! Suriye’den çok sert açıklama: ‘Türk işgalini kınıyoruz’
Japon diplomat ırkçı saldırıya uğradı yere itildi kafasını kaldırına çarptı
Japon diplomat ırkçı saldırıya uğradı yere itildi kafasını kaldırına çarptı
Tam anlamıyla rezalet! Kadınları çırılçıplak soyup sürüklediler
Tam anlamıyla rezalet! Kadınları çırılçıplak soyup sürüklediler
İstanbul'da sokak köpekleri toplanacak! İstanbul Valisi Gül'den kaymakamlık ve belediyelere talimat
İstanbul'da sokak köpekleri toplanacak! İstanbul Valisi Gül'den kaymakamlık ve belediyelere talimat
Beşiktaş, Almanya kampında hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Almanya kampında hazırlıklarını sürdürdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı
Bodrum'a "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi!
Bodrum'a "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi!
Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Fransa: 0
Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Fransa: 0