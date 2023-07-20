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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunu tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. KKTC'de Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuşan Erdoğan , uluslararası toplumu da KKTC'ye yönelik hukuki temelden yoksun siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet etti. Erdoğan şunları kaydetti:

(Ercan Havalimanı) Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir.

"Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değil"

Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır.  Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.

"Çağrımı yineliyorum"

 Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum.

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