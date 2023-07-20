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İBB, öğrencilerin YKS tercihleri için danışmanlık merkezleri kurdu!

İBB, öğrencilerin YKS tercihleri için danışmanlık merkezleri kurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için 22 noktada Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi kurdu.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediyenin Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, YKS'ye giren öğrencilerin, üniversite tercihlerini doğru yapabilmeleri için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 22 meydanda kurulan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezinde görevli tercih danışmanları ve alanında uzman rehberlerden oluşan 154 kişilik ekip, bugünden itibaren 4 Ağustos'a kadar 10.00-19.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verecek.

Meydanlardaki sabit hizmet noktalarının yanında, hastalık veya ulaşım gibi mazeretleri bulunan öğrenciler ise ALO 153 Çözüm Merkezi ve "0212 153 00 00" numaralı telefondan danışmanlık hizmetini alabilecek.

İBB'nin kurduğu merkezlerin yer aldığı alanlar şunlar:

"Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Bahçelievler Şirinevler, Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu Taksim, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Fatih Aksaray, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sultangazi ve Şişli meydanları. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar meydanları ile Şile Yeryüzü Pazarı."

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