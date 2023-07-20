Abdulkadir Selvi, Fulya Öztürk'ü eleştirenlere "Siz neredeydiniz?" diye sordu: Kimseye yedirmeyiz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu izleyen gazetecilerden olan Fulya Öztürk'ün Kâbe'deki fotoğrafına gelen eleştirilere ilişkin, "Fulya Öztürk'ü kimseye yedirmeyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk'ün Umre ziyareti yaptığını duyurması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Kabe'den tesettürlü fotoğrafını paylaşan Fulya Öztürk'ü "Milletin parasıyla, vergileriyle bedavaya Umre yaptın" tarzı ifadeleriyle hedef alanlar olurdu.

Hürriyet yazarı Selvi ise Fulya Öztürk'ü savunduğu yazısında, şunları kaydetti:

"Kâbe düşmanı ne kadar yayın kuruluşu varsa Fulya Öztürk’ü hedef almış.

Fulya Hindistan’da olsaydı bir Sih tapınağına gitseydi, çok egzotik bulurlardı. Fulya, Roma’da olsa Vatikan’ı ziyaret etse çok modern bulurlardı.

"Başını kapatıp ibadet ettiği için..."

Eğer İsrail’de olsa Ağlama Duvarı’na gitse çok saygı duyarlardı. Ama Kâbe’nin adabına uygun olarak başını kapatıp ibadet ettiği için hücum ediyorlar.

"Siz neredeydiniz?"

Fulya Öztürk aylarca deprem bölgesinde habercilik yaparken siz neredeydiniz? Fulya Öztürk, Suriye’de harekât bölgesinden haberler aktarırken, Karabağ’da bombaların altında görev yaparken siz neredeydiniz?

Fulya Öztürk, Türk basınının yeni yetişen değerlerindendir ve gurur kaynağımızdır. Kimseye yedirmeyiz."