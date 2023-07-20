BIST 6.619
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.715,05
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çin 3 ayda ABD'nin 2 yılda kurduğundan daha fazla 5G baz istasyonu kurdu!

Çin 3 ayda ABD'nin 2 yılda kurduğundan daha fazla 5G baz istasyonu kurdu!

Çin'de 3 ay içinde ABD'nin 2 yılda kurduğundan daha fazla 5G hücre iletişim altyapısını destekleyen baz istasyonunun kurulduğu ve ülkedeki baz istasyonlarının sayısının haziran sonunda 2,9 milyona ulaştığı bildirildi.

Abone ol

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde baz istasyonlarında artış olduğu belirtildi.

Sadece 3 ayda 600 bini aşkın yeni 5G baz istasyonu kurulan Çin'de hedeflenen sayıya planlanandan 6 ay önce ulaşıldığı aktarılan açıklamada, haziran sonunda ülke genelindeki baz istasyonu sayısının 2 milyon 937 bine çıktığı kaydedildi.

Çin, 5G yarışında ABD'yi geride bıraktı

Yayımlanan verilerde Çin'in "5G bağlantı yarışında" ABD'yi geride bıraktığı da görülüyor.

ABD'de 2019-2021 döneminde yaklaşık 100 bin 5G baz istasyonu kurulurken, Çin'de kurulan 5G baz istasyonu sayısının 600 bini bulmasının yalnızca 3 ay sürdüğü dikkati çekiyor.

Bakanlık, martta yıl sonuna kadar 2,9 milyon 5G baz istasyonu kurmayı planladığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Bursa'nın meslek liseleri yaz tatilinde de üretime devam ediyor
Bursa'nın meslek liseleri yaz tatilinde de üretime devam ediyor
Antalya'da 84 düzensiz göçmen yakalandı!
Antalya'da 84 düzensiz göçmen yakalandı!
Gebze'nin 5 asırlık ilim ve ibadet merkezi: Çoban Mustafa Paşa Cami
Gebze'nin 5 asırlık ilim ve ibadet merkezi: Çoban Mustafa Paşa Cami
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'de yakalandı!
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'de yakalandı!
Kazanma şansı 292,2 milyonda birdi 1 milyar dolar kazandı
Kazanma şansı 292,2 milyonda birdi 1 milyar dolar kazandı
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı
TÜİK açıkladı: Tüketicinin güveni artık kalmadı!
TÜİK açıkladı: Tüketicinin güveni artık kalmadı!
Rodos Adası'ndaki yangın devam ediyor!
Rodos Adası'ndaki yangın devam ediyor!
Trafikte 'Neden yol veriyorsun' dediği genci öldürdü! Gencin son anları kamerada...
Trafikte 'Neden yol veriyorsun' dediği genci öldürdü! Gencin son anları kamerada...
Avrupa Birliği'nden "büyük gıda krizi" uyarısı!
Avrupa Birliği'nden "büyük gıda krizi" uyarısı!
Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi
Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi