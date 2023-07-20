BIST 6.619
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.714,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da 84 düzensiz göçmen yakalandı!

Antalya'da 84 düzensiz göçmen yakalandı!

ANTALYA'nın KAŞ ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığının İnönü koyunda bir grup yabancının bulunduğunu belirlemesi üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu 84 İran, Irak ve Afganistan uyruklu tekneye bindikleri sırada yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığını değerlendirilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'de yakalandı!
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'de yakalandı!
Kazanma şansı 292,2 milyonda birdi 1 milyar dolar kazandı
Kazanma şansı 292,2 milyonda birdi 1 milyar dolar kazandı
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı
TÜİK açıkladı: Tüketicinin güveni artık kalmadı!
TÜİK açıkladı: Tüketicinin güveni artık kalmadı!
Rodos Adası'ndaki yangın devam ediyor!
Rodos Adası'ndaki yangın devam ediyor!
Trafikte 'Neden yol veriyorsun' dediği genci öldürdü! Gencin son anları kamerada...
Trafikte 'Neden yol veriyorsun' dediği genci öldürdü! Gencin son anları kamerada...
Avrupa Birliği'nden "büyük gıda krizi" uyarısı!
Avrupa Birliği'nden "büyük gıda krizi" uyarısı!
Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi
Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi
Bodrumspor'un başarısında pay sahibi Gökdeniz Bayrakdar hedefini açıkladı
Bodrumspor'un başarısında pay sahibi Gökdeniz Bayrakdar hedefini açıkladı
Türk uzay aracının dizaynında sona gelindi, imalata geçilecek!
Türk uzay aracının dizaynında sona gelindi, imalata geçilecek!
İş insanını kobrayla öldürdüler arabasına bindi feci şekilde can verdi
İş insanını kobrayla öldürdüler arabasına bindi feci şekilde can verdi
Milli elektrikli motorlar askeri araçları yürütmeye hazır!
Milli elektrikli motorlar askeri araçları yürütmeye hazır!